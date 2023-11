RYUJIN besingt den Regenbogen

Am 12. Januar 2024 erscheint via Napalm Records das selbstbetiteltes Album "Ryujin" der japanischen "Samurai Metal" Band. Mit 'The Rainbow Song, feat. Matthew K. Heafy' gibt es eine weitere Auskopplung daraus.



RYUJIN-Mastermind Ryoji Shinomoto sagt über die neue Single:

"Wir sind sehr stolz auf diesen Song. Der Song ist eine Mischung aus japanischen 90er Jahre Anime-Songs und Power Metal. Wir alle lieben ihn absolut! Das Video zeigt Naturaufnahmen aus meiner Heimatstadt Hokkaido und Ainu-Stammeskostüme, denn ich bin sehr stolz auf die schöne Natur, die wir hier haben. Matt hat den Text arrangiert, der ursprünglich über Forellen geschrieben wurde, und er singt auch den Refrain mit mir! Außerdem ist es der erste Song ohne Growls und man kann auch meinen ersten hohen Ton vor meinem Solo hören!"



The Rainbow Song, feat. Matthew K. Heafy







https://www.youtube.com/watch?v=SWp8ZXvrQuU

