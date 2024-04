RPWL mit Vorgeschmack auf den neuen Livemitschnitt

Übermorgen, am 12. April kommt das Livealbum "True Live Crime" der deutschen Prog-Gruppe RPWL heraus, das eine Gesamtdarbietung der aktuellen Studioscheibe "Crime Scene" enthält. Ein Livevideo von 'Another Life Beyond Control' ist online.





