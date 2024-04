Lucassens & Soeterboeks PLANE NINE

Die niederländischen Musiker Arjen Lucassen (AYREON) und Robert Soeterboek haben vor längerer Zeit das Projekt PLAN NINE gestartet. Aber nach langer Unterbrechung soll nun am 17. Mai das Album "The Long-Lost Songs" erscheinen. Ein Textclip zu 'Ice On Fire' ist online.





