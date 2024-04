An diesem Freitag, dem 12. April wiederholt Arte um 2205 Uhr die Dokumentation "Ronnie Wood: Somebody Up There Likes Me" (GB 2019) über den ROLLING-STONES-Gitarristen. Weitere Informationen in Wort und Film gibt es auf der Internetseite des Senders.

Quelle: https://www.arte.tv/de Redakteur: Stefan Kayser Tags: ronnie wood somebody up there likes me rolling stones tv fernsehen arte