RPWL: Weitere Tourdates

POWERMETAL.de ist sehr froh, die kommende Tour von RPWL präsentieren zu dürfen!

Bereits zwanzig Jahre ist es her, dass sich die Artrock-Formation RPWL aus dem bayrischen Freising aufmachte, ihr bislang erfolgreichstes und ihr – wenn man vielen Kritikern glauben möchte – bestes Album veröffentlichte: "World Through My Eyes" aus dem Jahre 2005.



Im Mittelpunkt wird bei der kommenden Tour natürlich "World Through My Eyes", aber auch weitere Höhepunkte aus der vielfältigen und spannenden Diskographie der Band werden nicht fehlen.

Nun kamen vier weitere Deutschlandtermine hinzu (fett gedruckt)

Die Dates:



28.09. Weert (NL), De Bosuil

29.09. Bremen (GER), Meisenfrei

30.09. Bonn (GER), Harmonie

01.10. Nürnberg (GER), Hirsch

02.10. Rüsselsheim (GER) Das Rind

03.10. Zoetermeer (NL) Poppodium Boerderij

04.10. Verviers (B) Spirit Of 66

05.10. Oberhausen (GER) Zentrum Altenberg

06.10. Hamburg (GER) Logo

07.10. Berlin (GER) Maschinenhaus

08.10. Isernhagen (GER) Blues Garage

09.10. Łódź (PL) AOIA

10.10. Kraków (PL) Zaścianek

11.10. Dresden (GER) Tante Ju

17.10. Freising (GER) Lindenkeller