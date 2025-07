ROYAL SORROW mit neuer Single

Die Alternative/Progressive-Metal-Band ROYAL SORROW hat eine neue Single veröffentlicht. Die Truppe aus Helsinki wird am 26.09.2025 das Album "Innerdeeps" auf den Markt bringen und lässt nun vorab die Single 'Release Your Shadow' auf die Fans los. Nach 'Evergreen' ist das aktuelle Stück der nächste Appetizer auf das neue Werk.







"Innerdeeps" Trackliste:





01-Let Go

02-Metrograve

03-Samsara

04-Release Your Shadow

05-Evergreen

06-Survival Complex

07-Bloodflower

08-Looking Glass

09-Give In

10-Innerdeeps







Release Your Shadow (OFFICIAL VIDEO)







https://www.youtube.com/watch?v=05h37mHru08





Evergreen (OFFICIAL VIDEO)







https://www.youtube.com/watch?v=x8QyJwnghgk

Quelle: Century Media Records Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: royal sorrow evergreen release your shadow innerdeeps