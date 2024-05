ROTTING CHRIST kündigt Europatour mit BORKNAGAR und SETH an

Die griechischen Black Metal-Pioniere ROTTING CHRIST feiern ihr 35-jähriges Bestehen mit einer besonderen Europa-Tour. Zusammen mit den norwegischen Progressive Black Metal-Giganten BORKNAGAR und der französischen Black Metal-Band SETH geht es durch verschiedene europäische Städte, um ihr neues Album "Pro Xristoy" zu promoten.

Sakis Tolis von ROTTING CHRIST kommentiert: "Wir feiern unser 35-jähriges Bestehen mit dem neuen Album 'Pro Xristoy' und speziellen Shows in Europa. Gemeinsam mit BORKNAGAR und SETH versprechen wir jede Nacht eine höllische Show!"

BORKNAGAR fügt hinzu: "Wir sind unglaublich aufgeregt, unsere Co-Headline-Tour durch Europa mit ROTTING CHRIST anzukündigen. Nach der erfolgreichen Tour in Nordamerika ist es Zeit für ein episches europäisches Abenteuer!"

SETH sagt: "Es ist aufregend, die Bühne einen Monat lang mit den mächtigen ROTTING CHRIST zu teilen. Dies wird unsere größte Reise bisher!"

Warschau, PL @ Proxima - 28. September

Krakau, PL @ Hyde Park - 29. September

Danzig, PL @ Drizzly Grizzly - 1. Oktober

Leipzig, DE @ Hellraiser - 2. Oktober

Heidelberg, DE @ Halle02 - 3. Oktober

Ostwald, FR @ Le Point d'Eau - 4. Oktober

Seyssinet Pariset, FR @ l'ilyade - 5. Oktober

Turin, IT @ Audiodrome Live Club - 6. Oktober

Bologna, IT @ Locomotiv - 7. Oktober

Nürnberg, DE @ Hirsch - 8. Oktober

Utrecht, NL @ Tivoli Pandora - 9. Oktober

Bochum, DE @ Matrix - 10. Oktober

Wasquehal, FR @ The Black Lab - 11. Oktober

Limoges, FR @ CCM John Lennon - 12. Oktober

Montpellier, FR @ Rockstore - 13. Oktober

Villava, ES @ Totem - 15. Oktober

Ponferrada, ES @ La Vaca - 16. Oktober

Porto, PT @ Hard Club - 17. Oktober

Lissabon, PT @ Under the Doom Festival - 18. Oktober

Madrid, ES @ Changó - 19. Oktober

Sevilla, ES @ Custom - 20. Oktober

Murcia, ES @ Gamma - 22. Oktober

L’Hospitalet, ES @ Salamandra - 23. Oktober

Toulouse, FR @ La Cabane - 24. Oktober

La Mézière, FR @ Samain Fest (Salle Cassiopée) - 25. Oktober

Sint Niklaas, BE @ De Casino - 26. Oktober

Maastricht, NL @ Samhain Festival *ohne Seth - 27. Oktober

