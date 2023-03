ROCK AM HÄRTSFELDSEE: Tagesaufteilung ist da

Mitten im Juni wird uns auch in diesem Jahr wieder der Härtsfeldsee locken. Wer es nicht weiß: der liegt bei Dischingen, nahe Heidenheim an der Brenz in Süddeutschland. Das Zwei-Tages-Festival hat ein starkes Billing zusammengestellt, das mit stilistischer Vielfalt, aber gleichbleibend hoher Qualität punktet. Folgende Bands werden in dieser Reihenfolge auftreten:

Freitag, 23.6.2023:

UNDERTOW

WOLFCHANT

NACHTBLUT

MR. HURLEY UND DIE PULVERAFFEN

EMIL BULLS

HAMMERFALL

Samstag, 24.6.2023:

ENSLAVE THE CHAIN

WOLFHEART

BRAINSTORM

ENSIFERUM

EISBRECHER

Tickets gibt es für beide Tage für 89 Euro (zzgl. Versand, inkl. Camping und Parken), Festivalshirts kosten nur 20 Euro. Könnte man eigentlich gleich mitbestellen, oder? Holt es euch im offiziellen RaH-Shop.