Neuigkeiten von IRON JINN

Am 21. April 2023 wird IRON JINN ihr erstes Album "Iron Jinn" via Stickman Records veröffentlichen. Nach ihrem Debüt auf dem Roadburn 2018 wird die Band den Release mit einer Party auf dem Roadburn 2023 feiern. Das Festival findet vom 19. bis 23. April in Tilburg (NL) statt.



Wir haben die Trackliste und die bisher erschienen Videos für euch.



Trackliste:

1. Winding World

2. Soft Healers

3. Ego Loka

4. Truth Is Your Dagger

5. Lick It Or Kick It

6. Relic

7. Bread And Games

8. Blood Moon Horizon

9. Cage Rage



Lick It Or Kick It





https://www.youtube.com/watch?v=AG9CqHRkl7Y



Winding World







https://www.youtube.com/watch?v=EYLBllbgSFs



Soft Healers







https://www.youtube.com/watch?v=zk9LQi-00hk