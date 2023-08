ROBERT JON & THE WRECK: Video zu 'Ride Into The Light'

Anlässlich der Veröffentlichung ihres Albums "Ride Into The Light", das am 4. August 2023 über Journeyman Records/ Rough Trade Distribution erschienen ist, wurde eine Auskopplung des Titeltracks veröffentlicht. Weitere Auskopplungen gab es schon für 'West Coast Eyes' und 'Don't Look Down'.



Es gibt auch Tourtermine zu vermelden:



ROBERT JON & THE WRECK live 2023:



25.08.23-Holzminden - Weserrennaissance-Schloss Bevern

27.08.23-Oberhausen - Zentrum Altenberg

30.08.23-Joldelund - Gerd's Juke Joint

31.08.23-Köln - Die Kantine - Biergarten

01.09.23-Regensburg - Eventhalle Airport

02.09.23-Forst - Manitu

03.09.23-Dortmund - Musiktheater Piano

07.09.23-Bremen - Meisenfrei

08.09.23-Isernhagen - Blues Garage

09.09.23-Vollmershain - Vollmershain Festival

01.10.23-Winterbach - Strandbar 51

02.10.23-Salzburg (A) - Rockhouse

03.10.23-Rimsting - Feuerwehr

04.10.23-Frankfurt - Nachtleben

05.10.23-Seon (CH) - Konservi Seon

06.10.23-Basel (CH) - Atlantis

07.10.23-Torgau - Kulturbastion

08.10.23-Fulda - Kulturzentrum



Ride Into The Light







https://www.youtube.com/watch?v=8I2kngGmk9Q

Quelle: Another Dimension Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: robert jon the wreck ride into the light west coast eyes dont look down tourdaten 2023