Am 24.Mai 2024 erscheint das neue Album "Deal In Steel" von REVEREND HOUND via Metalizer Records. Es ist mittlerweile die dritte Langrille der Münchener Metaltruppe. Mit 'Days of Wrath' schickt die Band schon mal einen amtlichen Appetithappen voraus.

Quelle: Reverend Hound Redakteur: Frank Wilkens Tags: reverend hound heavy metal video