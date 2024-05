RELOAD-FESTIVAL: Line-Up-Wechsel

Bevor im schönen Sulingen die kommende RELOAD-Festival-Sause startet - genauer gesagt vom 15.08. bis 17.08. - verkünden die Veranstalter einen kleinen Wechsel im Line-Up.

Neu mit dabei sind BORN OF OSIRIS sowie BEYOND THE BREAK und SNAKES IN THE PIT!

Leider mussten die Jungs von AFTER THE BURIAL ihren Auftritt absagen.

Tickets für das Festival gibt es hier.