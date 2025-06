REINFORCER kündigt neues Album an

Am 22. August 2025 erscheint via Scarlet Records das neue Album "Ice And Death" von REINFORCER. Mit dem Titeltrack könnt ihr schon einmal einen Eindruck vom Album gewinnen.



Die Band komentiert:

" 'Ice And Death' entführt euch tief in die nordische Mythologie. Der Boden erzittert unter einem mächtigen Stampfen, während ein röhrendes Gitarrenriff die Stille durchbricht - Ymir, der uralte, aus Frost geborene Titan, ist erwacht. Mit donnernden Double-Bass-Drums und kampferprobtem Gesang stürmt der Song wie eine unaufhaltsame Macht nach vorne und beschwört den Zorn der alten Welt. Mach dich bereit für einen Heavy-Metal-Wirbelsturm in einer mystischen Welt!"



"Ice And Death" Trackliste:



1 Heir Of The Bear

2 Dead Men Tell No Tales

3 Skogamor

4 The Witch Mayor

5 Ice And Death

6 The Piper

7 Five Brothers

8 House Of Lies

9 Bring Out Your Dead



Ice And Death







https://www.youtube.com/watch?v=0hDtA4pA6n8

Quelle: Angelo/Scarlet Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: reinforcer ice and death