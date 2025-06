IN EXTREMO und die Rauhnächte werfen ihre Schatten voraus

IN EXTREMO begibt sich zum Abschluss ihres Jubiläumsjahres zum 30-jährigen Bandbestehen noch einmal auf eine besondere Konzertreise, um ein aufregendes Jahr und 2025 gebührend zu verabschieden.



Die Band freut sich auf ein "Finale Furioso 2025":

"Wir möchten unseren treuen Fans zum Ende dieser Ära noch einmal etwas ganz Besonderes präsentieren und mit diesen Konzerten einfach Danke sagen – so, wie man es von uns kennt: laut, hart, aber herzlich und mit einer gehörigen Portion Schalk im Nacken!"



Als Special Guest bei fast allen Terminen ist DOMINUM mit an Bord.



"Rauhnächte Tour 2025"



18.12.25 - Wiesbaden – Schlachthof *

19.12.25 - Erfurt – Messehalle `*

27.12.25 - Berlin - Uber Eats Music Hall

28.12.25 - Köln – Palladium *

29.12.25 - München - Zenith

30.12.25 - Leipzig - Haus Auensee *



*Special Guests: DOMINUM

