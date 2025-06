Neuigkeiten von MÅNEGARM

Am 29. August 2025 werden die schwedischen Metal-Wikinger MÅNEGARM ihr neues Studioalbum "Edsvuren" über Napalm Records veröffentlichen. Nach der bereits veröffentlichten ersten Video-Single 'Hör mitt kall' stellt das Trio jetzt das Musikvideo zum Album-Eröffnungssong 'I skogsfruns famn' vor.



Die Band kommentiert:

"Der Song ist ein wirklich grooviger und epischer Track und der Text basiert auf einer lokalen Geschichte, die sich nur ein paar Meilen von unserem Wohnort entfernt zugetragen haben soll. Die Musik wurde zusammen mit Tobias Rydsheim von Wormwood geschrieben und Eriks Tochter, Lea Grawsiö Lindström, ist erneut als Sängerin zu hören."



"Edsvuren" Trackliste:



01. I skogsfruns famn, feat. Lea Grawsiö Lindström

02. Lögrinns värn

03. En blodvittneskrans

04. Rodhins hav, feat. Ellinor Videfors

05. Till gudars följe

06. En nidings dåd

07. Hör mitt kall

08. I runor ristades orden, feat. Ellinor Videfors

09. Skild från hugen, feat. Ellinor Videfors

10. Likgökens fest

11. Edsvuren, feat. Liv Hope Lenard

12. Ofredsfylgjor

13. As long As Winds Will Blow (FALKENBACH Cover - Wooden Box + Deluxe Vinyl Edition Bonus Track)

14. Flight Of Icarus (IRON MAIDEN Cover - Wooden Box + Deluxe Vinyl Edition Bonus Track)

15. Hear My Call (English version of Hör mitt kall - Wooden Box + Deluxe Vinyl Edition Bonus Track)

16. Ulvhjärtat (Exclusive piano Version - Wooden Box + Deluxe Vinyl Edition Bonus Track)



https://www.youtube.com/watch?v=b7fbYLPTReo



https://www.youtube.com/watch?v=Z4GH6IhU6ig

