POWERWOLF ist auch 2026 live zu sehen

Kaum hat POWERWOLF die Veröffentlichung des neuen Live-Albums "Wildlive (Live At Olympiahalle)" angekündigt, das am 6. März 2026 via Napalm Records erscheint, gibt es weitere Neuigkeiten.



Die Band enthüllt neue Live-Termine für 2026 rund um die Veröffentlichung von "Wildlive". Special Guests werden daei HAMMERFALL und WIND ROSE sein. Die "Wake Up The Wicked"-Tour 2026 startet am 19. Februar 2026 in Kopenhagen, den krönenden Abschluss bildet ein geschichtsträchtiger Moment, denn zum ersten Mal in ihrer Karriere rufen die Wölfe am 7. März 2026 in der legendären Wembley Arena in London zur heiligen Heavy Metal Messe.



"Wake Up The Wicked"-Tour 2026

Very Special Guest HAMMERFALL & Special Guest WIND ROSE:



19.02.26 DK – Kopenhagen / K.B. Hallen

20.02.26 NO – Oslo / Unity Arena

21.02.26 SE – Stockholm / Hovet

23.02.26 FI – Helsinki / Ice Hall

25.02.26 SE – Göteborg / Scandinavium

27.02.26 DE – Bremen / ÖVB Arena

28.02.26 DE – Düsseldorf / PSD Bank Dome

01.03.26 DE – Nürnberg / Arena Nürnberger Versicherung

03.03.26 DE – Leipzig / Quarterback Immobilien Arena

04.03.26 DE – Ulm / Ratiopharm Arena

05.03.26 DE – Mannheim / SAP Arena

07.03.26 UK – London / OVO Wembley Arena

