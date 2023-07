RED CAIN für die YYC Music Awards nominiert

Die Metalband RED CAIN aus Kanada ist mit ihrer digitalen Single 'Fisher King' vom aktuellen Album "Näe'Bliss" für die YYC Music Awards in der Kategorie "Metal Recording of the Year" nominiert worden.





