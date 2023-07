REBAELLIUN: Viertling in den Startlöchern!

Die brasilianischen Death-Metal-Veteranen REBAELLIUN haben just bekanntgegeben, dass das 2016er-Werk "The Hell's Decrees" einen Nachfolger bekommen wird, der den Namen "Under The Sign Of Rebellion" trägt. Dabei wird das Album am 22. September über Agonia Records erscheinen.

Die Tracklist liest sich so:

1. Intro

2. All Hail The Regicide

3. The Gods Manace

4. Fear The Infidel

5. Insurgent Fire

6. Light Eater

7. The Decimating Opposition

8. In Heresy We Trust

9. Hostile Presence

10. Antagonize

11. The Ultimate War