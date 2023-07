METALIUM ist zurück!

Hierzu einige Statements von Henning Basse:

"Mit großer Aufregung und Freude enthüllen wir das nächste Kapitel in der Metalium-Saga. Nach Jahren der Stille haben wir unermüdlich an neuen Songs gearbeitet und unsere Herzen in die Erschaffung eines triumphalen Comeback-Albums gesteckt, das die Flammen unserer musikalischen Reise neu entfachen wird." ... "Aber das ist noch nicht alles - wir haben einen phänomenalen Neuzugang in unserem Lineup, über den wir uns sehr freuen. Wir freuen uns sehr, Bruno Nunes als neues Mitglied von Metalium begrüßen zu dürfen, der als außergewöhnlicher Gitarrist an der Seite des äußerst talentierten Matthias Lange die Zügel in die Hand nimmt."



Weiter sagt Henning:

"Mit der Veröffentlichung dieses Comeback-Albums möchten wir unsere tiefste Dankbarkeit gegenüber jedem einzelnen von euch, unseren treuen Fans, zum Ausdruck bringen. Eure unerschütterliche Unterstützung und eure Liebe zu Metalium haben unser kreatives Feuer angefacht und unsere Laune aufrecht erhalten. Wir laden euch ein, uns auf dieser unglaublichen Reise zu begleiten, während wir ein neues Kapitel in unserer musikalischen Entwicklung aufschlagen.



Haltet die Augen offen für exklusive Updates, Blicke hinter die Kulissen und verlockende Vorschauen, während wir unser Comeback-Album zum Leben erwecken. Euer Engagement und eure Leidenschaft haben uns geleitet, und wir können es kaum erwarten, die Früchte unserer Arbeit mit euch allen zu teilen."



Dazu kann ich nur sagen: Und wir können es kaum erwarten, diese "Früchte" zu sehen und zu hören! Wir wünschen euch viel Erfolg und sind sehr gespannt, was uns erwartet.



