REAPER'S REVENGE: Plattenvertrag mit NRT-Records geschlossen

Die bayerische Metal-Band REAPER'S REVENGE hat einen Plattendeal mit dem deutschen Label NRT-Records geschlossen. Die Band hat bereits drei Alben veröffentlicht. Letztes Jahr waren sie als Support bei der Tour von MYSTIC PROPHECY dabei.



Christopher Knauer, der Sänger und Gitarrist sagt dazu: "Die Zusammenarbeit mit NRT-Records ist für uns ein wahr gewordener Traum. Seit unserer Gründung im Jahr 2013 haben wir unsere Alben in Eigenregie oder in Kooperation mit Agenturen veröffentlicht. Doch wir haben erkannt, dass ein Label auch heute noch viele Vorteile bietet. NRT-Records ist ein professioneller Partner, der unsere Musik mit Leidenschaft unterstützt und unsere Vision teilt. Besonders schätzen wir, dass wir auf Augenhöhe behandelt werden. – Stay Metal!"



Labelchef Philipp Gottfried ergänzt: "Wir sind stolz darauf, die Power- und Heavy-Metal-Band REAPER'S REVENGE in unserer Familie willkommen zu heißen. Als sich die Band bei uns vorstellte, wussten sie nicht, dass wir ihre Musik bereits seit geraumer Zeit verfolgen. Ihre geballte Mischung aus klassischem Heavy Metal, Power Metal, Speed Metal und Thrash Metal hat uns längst überzeugt. Wir freuen uns auf eine spannende Zusammenarbeit und die gemeinsame Zukunft."



Aktuell arbeitet die Band an einem neuen Album. Zur Feier des geschlossenen Vertrages hat das Label das Musikvideos der Band aufwändig remastert und in 4K-Versionen veröffentlicht. Diese sind bei YouTube verfügbar.

