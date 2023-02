Das neue Album von RANTANPLAN "Ahoi" erscheint am 24.2.23 und die Band geht auch direkt auf Tour.



Die Trackliste und zwei Singles daraus haben wir hier für euch:



01-Ahoi

02-Plädoyer für die Elbmündung

03-Seerovere Leed

04-Ozeanische Liebe

05-Sturmvögel

06-Alles dreht sich

07-Wenn die Strasse ein Fluss wäre

08-Soviel schon erlebt

09-Süßwasser

10-Ich will Meer

11-Land in Sicht

12- Dich rufen

13-Schleichfahrt of the Heart

14-Windträume

15-Ein Zwei Drei



Ozeanische Liebe





https://www.youtube.com/watch?v=CvHhURUnt5Q



Alles dreht sich





https://www.youtube.com/watch?v=AcrCWwetMJ4



... und natürlich die Tourdaten:



23.02.2023 (GER) Berlin, SO36

24.02.2023 (GER) Essen, Don't Panic

25.02.2023 (GER) Hamburg, Markthalle

24.03.2023 (GER) Weinheim, Café Central

25.03.2023 (GER) Köln, Live Music Hall

21.04.2023 (GER) Göttingen, Musa

22.04.2023 (GER) Unterwaldhausen, Querbeat Festival

29.04.2023 (AUT) Wien, Arena

30.04.2023 (GER) Coesfeld, Punk In Den Mai

04.05.2023 (GER) Deutzen, Rock Am Kuhteich

19.05.2023 (GER) Kassel, Goldgrube

20.05.2023 (GER) Bielefeld, Leinenweber Markt

02.06.2023 (GER) Karlsruhe, AKK Sommer Festival

09.06.2023 (GER) Auhausen-Dornstadt, Wudzdog

30.6.-2-7.23 (GER) Seligenstadt, Rock Am Main Open Air

30.6.-2.7.23 (GER) Hünxe, Ruhrpott Rodeo

29.07.2023 (GER) Montabaur, SUBWOOD Festival

20.08.2023 (GER) Karben, Karben Open Air

25.08.2023 (GER) Hameln, Paddy Rock Open Air

26.08.2023 (GER) Hamburg, Damage Done

6.-7.10.23 (GER) Menden, Hardcore Hills

09.12.2023 (AUT) Wien, Arena

16.12.2023 (GER) Hamburg, Uebel & Gefährlich

Quelle: Jörg Timp, Starkult Promotion Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: rantanplan ahoi tour 2023