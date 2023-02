AEPHANEMER: Auf Headliner Tour in Europa

Die französischen Death Metaller AEPHANEMER haben ein Jahr nach der Veröffentlichung ihres Albums "A Dream of Wilderness" fürs Frühjahr 2023 eine europäische Headliner-Tour angekündigt.



23.03.23 - Barcelona, ES: Sala Upload

24.03.23 - Granada, ES: Sala Riff

25.03.23 - Madrid, ES: Sala Silikona

26.03.23 - Vitoria, ES: Urban Rock Concept

07.04.23 - Saint-Maurice, CH: Manoir Pub

08.04.23 - Mailand, I: Legend Club Milano

10.04.23 - München, DE: Backstage München

11.04.23 - Wien, AT: Viper Room

12.04.23 - Budapest, HU: Dürer Kert

14.04.23 - Lichtenfels, DE: Ragnarök Festival

15.04.23 - Leipzig, DE: Hellraiser Club

16.04.23 - Prag, CZ: Rock Café Praha

18.04.23 - Hamburg, DE: Headcrash

19.04.23 - Copenhagen, DK: Spillestedet Stengade

21.04.23 - Oslo, NO: Rock In

22.04.23 - Stockholm, SE: Patricia Live

23.04.23 - Mariehamn, FI: Pub Ettan

25.04.23 - Helsinki, FI: On The Rocks

28.04.23 - Arnhem, NL: Willemeen

29.04.23 - Liège, BE: La Zone



