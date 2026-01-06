Poppy geht auf "Constantly Nowhere"- Tour
Kommentieren
06.01.2026 | 20:10
Erst im Dezember kündigte die US-Amerikanerin an, dass sie EVANESENCE auf ihre Tour im Herbst 2026 sowohl in den USA als auch nach Europa begleiten wird.
Fans müssen sich allerdings nicht bis September gedulden, denn bereits Anfang März kommt POPPY auf ihrer "Constantly Nowhere" Headliner-Tour in fünf deutsche Städte.
Termine:
14.03.2026 Köln, DE
19.03.2026 München, DE
21.03.2026 Wien, AT
25.03.2026 Berlin, DE
29.03.2026 Frankfurt, DE
04.04.2026 Hamburg, DE
- Quelle:
- Instagram der Künstlerin
- Redakteur:
- Lea Müller
- Tags:
- poppy tour 2026 europa
0 Kommentare