Fabienne Erni und Lena Scissorhands kollaborieren

Fabienne Erni, vielen bekannt als Frontfrau von ELUVEITIE und ILLUMISHADE, und Lena Scissorhands, Stimme von INFECTED RAIN, haben sich zusammengetan und werden am 21. Januar einen gemeinsamen Song veröffentlichen. Das gute Stück hört auf den Namen 'Ritual' und spricht Fans beider Lager an.

Die beiden stimmgewaltigen Frauen kennen und schätzen sich bereits seit Jahren - u.a. sind ELIVEITIE und INFECTED RAIN letztes Jahr auf ausgiebiger Europatour gewesen - so dass eine Kollaboration nur eine Frage der Zeit war.

Während 2026 für Fabienne bisher ein ruhiges Jahr zu werden scheint, da von ihren beiden Bands bisher weder neues Material noch größere Touren angekündigt sind, und man sich daher Hoffnung auf weitere Solo-Songs machen darf, wird das Jahr für Lena umso hektischer. Neben der Europa-Tour mit BUTCHER BABIES und BLACK SPIKES, welche von POWERMETAL.de präsentiert wird, steht auch noch eine US-Tour auf dem Plan, sowie der Release des kommenden INFECTED RAIN-Albums. Mehr dazu hat uns Lena im bald erscheinenden Interview verraten - also immer schon die Augen aufhalten.