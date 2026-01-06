OBEY THE SUN mit neuem Video

Mit 'Hellhounds' veröffentlicht OBEY THE SUN, via Eclipse Records, eine neue Single und spendiert dem Track ein eigenes Video auf YouTube. Der Song ist ein Vorgeschmack auf die für den 03.04.2026 angekündigte EP "Desert Ritual".





OBEY THE SUN - Hellhounds [Post Grunge Music Video] (OFFICIAL)







Quelle: Eclipse Records