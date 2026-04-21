PURE WRATH mit neuem Album in den Startlöchern
Am 24.04.2026 wird das mittlerweile vierte Studioalbum, des indonesischen Solokünstlers Ryo, besser bekannt unter dem Bandnamen PURE WRATH, veröffentlicht. "Bleak Days Ahead" wird via Debemur Morti Productions in die Plattenläden kommen und zeigt sich vorab bereits bei YouTube.
"Bleak Days Ahead" Trackliste:
01. Bleak Days Ahead, Pt. I
02. Bleak Days Ahead, Pt. II
03. Haven Of Echoes
04. Spectral Insomnia
05. Opaque Mist
Pure Wrath - Bleak Days Ahead (Full Album Premiere)
https://www.youtube.com/watch?v=07_RPTUrq7I
