CRYPTA stellt neue Gitarristin vor und veröffentlich Tourdaten für Europa
Die brasilianische Death-Metal-Band CRYPTA hat Victoria Villarreal als feste Gitarristin vorgestellt und vervollständigt damit ihre Besetzung als Quartett neben Fernanda Lira (Bass, Gesang), Luana Dametto (Schlagzeug) und Tainá Bergamaschi (Gitarre).
Villarreal wird nicht nur bei den bevorstehenden Terminen in Brasilien und auf zukünftigen Tourneen dabei, wie auch auf der "Shades Of Sorrow: Final Rites European Summer Tour 2026", sondern trägt auch bereits aktiv zur Komposition neuer Musik für CRYPTA bei.
Fernanda Lira erklärt:
"Wir freuen uns sehr, Vicky bei CRYPTA willkommen zu heißen. Unsere Chemie ist sowohl auf als auch abseits der Bühne hervorragend, und ihr Beitrag zur Band war bisher unglaublich. Wir sind sicher, dass dies für uns alle ein ganz besonderes Kapitel werden wird!"
Shades Of Sorrow: Final Rites European Summer Tour 2026:
05.06.26 DE - Duisburg / Rage Against Racism Open Air
06.06.26 DE - Kirchdorf / Bavarian Battle Open Air
07.06.26 CZ - Plzen / Metalfest Open Air
08.06.26 DE - Berlin / Cassiopeia
10.06.26 NL - The Hague / Musicon
12.06.26 ES - Madrid /Revi Live
13.06.26 PT - Lisbon /Lx Extreme
14.06.26 ES - Mos /Sala Rebullón
15.06.26 ES - Vitoria /Urban Rock Concept
16.06.26 ES - Valencia / Sala Rock City
17.06.26 ES - Badalona /Sala Estraperlo
19.06.26 FR - Clisson / Hellfest
21.06.26 TR - Istanbul / Paribu Art
23.06.26 DE - Oldenburg / Cadillac
24.06.26 DE - Dresden / Beatpol
26.06.26 CH - Hauteville / Abyss Festival
27.06.26 DE - Karlsruhe / Stadtmitte
30.06.26 DE - Weinheim / Cafe Central
01.07.26 DE - Düsseldorf / Ratinger Hof
02.07.26 DE - Osnabrück / Bastard Club
03.07.26 DE - Hamburg / Logo
04.07.26 DE - Ballenstedt / Rockharz Open Air
24.07.26 GR - Athens/ Floyd - (w/ SLAUGHTER TO PREVAIL)
25.07.26 GR - Thessaloniki/ Moni Lazariston - (w/ SLAUGHTER TO PREVAIL)
27.07.26 BG - Sofia/ Yunak - (w/ SLAUGHTER TO PREVAIL)
28.07.26 SRB - Belgrade / Zappa Barka
30.07.26 AT - Wien / Viper Room
31.07.26 AT - Salzburg / Rockhouse
01.08.26 DE - Saarbrücken/ Garage - (w/ SLAUGHTER TO PREVAIL)
02.08.26 BE - Kortrijk / DVG Club
04.08.26 DE - Aschaffenburg Colos-Saal (w/ KITTIE)
05.08.26 DE - München Backstage (Free & Easy Festival) (w/ KITTIE)
06.08.26 DE - Nürnberg / Hirsch
07.08.26 DE - Köln / Gebäude 9 (w/ KITTIE)
09.08.26 IE - Dublin / 3Arena (w/ SEPULTURA)
10.08.26 UK - Glasgow/ SWG3 Galvanizers - (w/ SLAUGHTER TO PREVAIL)
11.08.26 UK - Carlisle / The Brickyard
12.08.26 UK - Bristol/ O2 Academy - (w/ SLAUGHTER TO PREVAIL)
13.08.26 UK - Southampton /The 1865
14.08.26 UK - Birmingham / Asylum
15.08.26 UK - London /The Dome
