HURRICANE bringt Warm-Up Party, mehr Acts und Tagestickets

Die Tage werden länger und damit rücken auch die Sommerfestivals näher. Und für den optimalen Start in ein Festivalwochenende, setzt sich immer öfters der Trend der Warm-Up Party durch - so auch beim HURRICANE.

Das Festival im Norden, welches dieses Jahr seinen 30. Geburtstag feiert, bestätigt für den Donnerstag folgende Acts zum Aufwärmen; DISARSTAR, JULI, PAULA CAROLINA, HERRENMAGAZIN und HANSEMÄDCHEN und deckt damit einen großen Teil seiner musikalischen Bandbreite ab.

Zusätzlich wurden für die Haupttage noch ein paar Auftritte bestätigt. RIKAS, RAYNOR, SCENE QUEEN, THE SOPHS und BLACKGOLD vervollständigen das Line-Up, welches mit Diskusionen von "Deutschland3000 mit Eva Schulz" und "Talk: Der Spiegel Live" abgerundet wird.

Auch bei den Tickets gibt es Neuigkeiten, so sind ab sofort nämlich Tagespässe und Unity Tickets verfügbar. Alle Infos hierzu gibt es hier.