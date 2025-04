Bevor am morgigen Donnerstag mit 'Far Way' das erste Video des kommenden PRIMAL FEAR-Albums veröffentlicht wird, haben wir schon einmal das Artwork der dazugehörigen Scheibe "Domination" für euch. Ist es nicht schön?!

Das Album erscheint am 05. September über Reigning Phoenix Music.

Quelle: Primal Fear Facebook
Redakteur: Marcel Rapp