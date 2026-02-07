PRAYING MANTIS bei Dragon Productions unter Vertrag

PRAYING MANTIS gehört seit Jahrzehnten zu den festen Größen des melodischen Hard Rock und nun auch zur Drachenfamilie.



Gegründet 1974 in Großbritannien von den Brüdern Tino und Chris Troy, zählte die Band früh zum Umfeld der NWOBHM-Bewegung. Das Debütalbum "Time Tells No Lies" aus dem Jahr 1981 gilt bis heute als Meilenstein.



In den Jahren 2026 und 2027 wird PRAYING MANTIS das 45-jährige Jubiläum dieses Albums mit ausgewählten Shows feiern, bei denen das Werk komplett live gespielt wird. Zudem stehen 2027 weltweit besondere Konzerte zum 50-jährigen Bandbestehen auf dem Plan.

Quelle: Dragon Productions Redakteur: Norman Wernicke Tags: praying mantis