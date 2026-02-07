VAINSTREAM Rockfest 2026: Noch 2500 Tickets verfügbar
Bereits seit 2006 gibt es das Open Air in Münster, das jedes Jahr eine sehr originelle Mischung aus Metal, Rock und Punk ins Billing holt und sich dabei durch den Mix moderner und auch etwas coriger Sounds von anderen Festivals unterscheidet. Zudem spricht es ganz gezielt Skater an. In diesem Jahr werden diese Bands dabei sein:
AGNOSTIC FRONT; ALKALINE TRIO; ALL TIME LOW; ARCHITECTS; BLACK VEIL BRIDES; BLOODYWOOD; BOUNDARIES; BURY TOMORROW; DEATH LENS; DELIQUENT HABITS; DOG EAT DOG; DYING WISH; END IT; FOOTBALLHEAD; FUTURE PALACE; GET THE SHOT; GRIDIRON; HAYWIRE; HI! SPENCER; HOLLYWOOD UNDEAD; INITIATE; LA DISPUTE; LAMBRINI GIRLS; LANDMVRKS; LIONHEART; MAGNOLIA PARK; MASSENDEFEKT; NEVERTEL; PENNYWISE; RAUM27; RISE AGAINST; SET IT OFF; SHORELINE; SIAMESE; SLEEP THEORY; SMOKE BLOW; SOCIAL DISTORTION; SOFT PLAY; SONDASCHULE; STILL TALK; SUICIDAL TENDENCIES; THE ATARIS; THE CASUALTIES; THE FLATLINERS; THE MENZINGERS; THE PRETTY WILD; THORNHILL; THROWN; TSS; TX2; VOLATILE WAYS; WARGASM; WAYS AWAY; WE CAME AS ROMANS; WHISPERS
Das Festival wird vom 26. - 27.Juni 2026 in Westfalen stattfinden. Tickets gibt es im Ticketshop.
- Vainstream
- Frank Jaeger
