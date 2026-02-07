IN FLAMES zurück im Studio
Kommentieren
07.02.2026 | 12:58
Auf verschiedenen Social-Media-Kanälen haben die Musiker von IN FLAMES ein neues Studioalbum angeteasert. Verlinkt ist unter anderem das Sunset Sound Studio in Los Angeles.
Auf verschiedenen Social-Media-Kanälen haben die Musiker von IN FLAMES ein neues Studioalbum angeteasert. Verlinkt ist unter anderem das Sunset Sound Studio in Los Angeles.
Auf dem Facebookkanal der Band taucht auch die römische Zahl 15 auf, welche Spekulationen untermauert.
Albumtitel, Cover und Trackliste sind vom "Foregone"-Nachfolger (2023) bisher nicht bekannt.
- Quelle:
- IN FLAMES Facebook
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- in flames
0 Kommentare