SUMMER BREEZE 2026: 33 weitere Bands

Ja, es ist klar, mit einer solchen News reibe ich eventuell Salz in des einen oder anderen Wunde, denn die Alltagestickets für das SUMMER BREEZE 2026 sind bereits seit einiger Zeit ausverkauft. Aber hey, vor dem Festival gibt es immer wieder Tickets zu ergattern und Tageskarten wird es auch noch geben. Hier sind 33 weitere Gründe, am Ball zu bleiben, denn diese Bands werden in diesem Jahr ebenfalls dabei sein:

EISBRECHER

HATEBREED

SKINDRED

SOULFLY

PARADISE LOST

KADAVAR

FIT FOR AN AUTOPSY

DECAPITATED

EIVØR

WOLVES IN THE THRONE ROOM

HEAVYSAURUS

THE SONS OF HUENS

SANGUISUGABOGG

SPEED

MASSIVE WAGONS

GREEN LUNG

THE NARRATOR

FULCI

URNE

NECKBREAKKER

KING NUGGET GANG

SKELETON PIT

CASTLE RAT

CÂN BARDD

BROKEN BY THE SCREAM

BIZARREKULT

INNER SPACE

FIREBORN

PRIDIAN

INHUMAN NATURE

802

PERSECUTOR

BLASMUSIK ILLENSCHWANG

Das Festival wird vom 12. bis 15. August in Dinkelsbühl stattfinden.