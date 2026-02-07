SUMMER BREEZE 2026: 33 weitere Bands
Ja, es ist klar, mit einer solchen News reibe ich eventuell Salz in des einen oder anderen Wunde, denn die Alltagestickets für das SUMMER BREEZE 2026 sind bereits seit einiger Zeit ausverkauft. Aber hey, vor dem Festival gibt es immer wieder Tickets zu ergattern und Tageskarten wird es auch noch geben. Hier sind 33 weitere Gründe, am Ball zu bleiben, denn diese Bands werden in diesem Jahr ebenfalls dabei sein:
EISBRECHER
HATEBREED
SKINDRED
SOULFLY
PARADISE LOST
KADAVAR
FIT FOR AN AUTOPSY
DECAPITATED
EIVØR
WOLVES IN THE THRONE ROOM
HEAVYSAURUS
THE SONS OF HUENS
SANGUISUGABOGG
SPEED
MASSIVE WAGONS
GREEN LUNG
THE NARRATOR
FULCI
URNE
NECKBREAKKER
KING NUGGET GANG
SKELETON PIT
CASTLE RAT
CÂN BARDD
BROKEN BY THE SCREAM
BIZARREKULT
INNER SPACE
FIREBORN
PRIDIAN
INHUMAN NATURE
802
PERSECUTOR
BLASMUSIK ILLENSCHWANG
Das Festival wird vom 12. bis 15. August in Dinkelsbühl stattfinden.
