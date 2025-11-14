POWERMETAL.de präsentiert: WYTCH HAZEL und PHANTOM SPELL live!

Viel besser können zwei Bands nicht zueinander passen! Die beiden Classic Rock-Bands WTYCH HAZEL (UK) und PHANTOM SPELL (ES) kommen im Frühjahr des nächsten Jahres zusammen auf "Heaven & Spell"-Tour, und wir von POWERMETAL.de haben die Ehre, diese edlen Veranstaltungen präsentieren zu dürfen!

Wir hoffen, dass etwas in eurer Nähe dabei ist:

15.04.2026 Stuttgart - Schwarzer Keiler

16.04.2026 Essen - Turock

17.04.2026 Lichtenfels - Paunchy Cats

18.04.2026 Passau - Zauberberg

19.04.2026 Halle - Hühnermanhattan

21.04.2026 Frankfurt - Nachtleben

22.04.2026 Herford - Kulturwerk

23.04.2026 Hamburg - Bambi Galore

24.04.2026 Kiel - Räucherei

Quelle: intern Redakteur: Stephan Lenze Tags: wytch hazel phantom spell heaven and spell tour dragon productions