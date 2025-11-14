POWERMETAL.de präsentiert: WYTCH HAZEL und PHANTOM SPELL live!
Kommentieren
Viel besser können zwei Bands nicht zueinander passen! Die beiden Classic Rock-Bands WTYCH HAZEL (UK) und PHANTOM SPELL (ES) kommen im Frühjahr des nächsten Jahres zusammen auf "Heaven & Spell"-Tour, und wir von POWERMETAL.de haben die Ehre, diese edlen Veranstaltungen präsentieren zu dürfen!
Wir hoffen, dass etwas in eurer Nähe dabei ist:
15.04.2026 Stuttgart - Schwarzer Keiler
16.04.2026 Essen - Turock
17.04.2026 Lichtenfels - Paunchy Cats
18.04.2026 Passau - Zauberberg
19.04.2026 Halle - Hühnermanhattan
21.04.2026 Frankfurt - Nachtleben
22.04.2026 Herford - Kulturwerk
23.04.2026 Hamburg - Bambi Galore
24.04.2026 Kiel - Räucherei
- Quelle:
- intern
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- wytch hazel phantom spell heaven and spell tour dragon productions
0 Kommentare