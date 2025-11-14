DIEVERSITY und die Zahnräder der Gesellschaft

DIEVERSITY veröffentlicht mit 'Gears of Society' die erste Single ihres neuen Albums "IV", das am 16.01.2026 erscheinen wird. Während man bei Album Cover mit Björn Gooßes (Killustrations) auf bewährte Spezialisten setzte, entstand das Video "Gears Of Society" quasi in Eigenregie. Die ehrgeizigen Franken möchten mit der ersten Single ein Zeichen setzen: "wir sind zurück"- moderner und zielstrebiger!

Das Album wird als CD und in farbigem Vinyl (Gatefold -Cover) erscheinen. Der Vorverkauf läuft bereits: dieversity.epr.rocks

Offizielles Musikvideo zu 'Gears of Society':

https://youtube.com/watch?v=1gwy4ooCCFE