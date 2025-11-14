HUMAN MISSILE CRISIS: Das andere Lied

Heute ist die Zwei-Track-EP "Waste Away" der kanadischen Gruppe HUMAN MISSILE CRISIS erschienen, und nun gibt es auch einen Clip zum zweiten Stück 'Mona Lisa'.







https://www.youtube.com/watch?v=NSfaijG4YG0

