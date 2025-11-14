MEGADETH kümmert's nicht

Heute ging der Videoclip zu 'I Don't Care' von MEGADETH online. Es ist eine Vorabauskopplung des selbstbetitelten Albums, das am 23. Januar 2026 erscheinen und die letzte Studioscheibe von Megadave und Mannen sein soll.







https://www.youtube.com/watch?v=-E4O5VlRYOY

