MEGADETH kümmert's nicht
Kommentieren
14.11.2025 | 22:34
Heute ging der Videoclip zu 'I Don't Care' von MEGADETH online. Es ist eine Vorabauskopplung des selbstbetitelten Albums, das am 23. Januar 2026 erscheinen und die letzte Studioscheibe von Megadave und Mannen sein soll.
Heute ging der Videoclip zu 'I Don't Care' von MEGADETH online. Es ist eine Vorabauskopplung des selbstbetitelten Albums, das am 23. Januar 2026 erscheinen und die letzte Studioscheibe von Megadave und Mannen sein soll.
https://www.youtube.com/watch?v=-E4O5VlRYOY
- Quelle:
- The Outside Organisation
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- megadeth i dont care
0 Kommentare