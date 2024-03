POWERMETAL.de präsentiert: GRAVE DIGGER 2025!

POWERMETAL.de ist sehr stolz, die kommende Tour von GRAVE DIGGER präsentieren zu dürfen!

45 Jahre - von dieser Karriere können Bands nur träumen. Entsprechend können wir uns glücklich schätzen, den Werdegang von Chris Boltendahl und seinen Mannen über all die Jahre stetig begleitet zu haben. Für das große Jubiläum kehren die Gladbecker Urgesteine zurück auf die Bretter dieser Republik und feiern, was das Zeug hält.

Chris: „Ich freue mich ungemein darauf, im nächsten Jahr mit diesem großartigen Metal-Paket auf Tour gehen zu dürfen um das 45-jährige GRAVE DIGGER-Jubiläum ausgiebig zu feiern. Mit den deutschen Heavy Metal-Legenden VICTORY haben wir einen mehr als hochkarätigen "Very Special Guest" mit an Bord, unterstützt von den aufstrebenden und mit außergewöhnlichem Potenzial ausgestatteten Acts WARWOLF und RIGORIOUS. Metal-Herz, was willst Du mehr, das wird absolut großartig ... Ihr werdet es definitiv lieben!“

Support: RIGORIOUS

16.01.25 · DE - SIEGBURG || Kubana Live Club

17.01.25 · DE - MÜNCHEN || Backstage

18.01.25 · DE - GLAUCHAU || Alte Spinnerei

23.01.25 · DE - STUTTGART || Im Wizemann

24.01.25 · DE - HAMBURG || Markthalle-Hamburg

25.01.25 · DE - ANDERNACH || JUZ LIVE CLUB

26.01.25 · CH - PRATTELN || Konzertfabrik Z7

Support: WARWOLF

30.01.25 · DE - ASCHAFFENBURG || Colos-Saal

31.01.25 · DE - NÜRNBERG || Hirsch

01.02.25 · DE - MEMMINGEN || Kaminwerk

02.02.25 · DE - MANNHEIM || 7er Club

06.02.25 · DE - BERLIN || Hole 44

07.02.25 · DE - NEURUPPIN || Kulturhaus

08.02.25 · DE - ESSEN || turock