POWERMETAL.de präsentiert: BLIND EGO live 2024!

POWERMETAL.de ist sehr stolz, die kommende Tour von BLIND EGO präsentieren zu dürfen!

Ihr habt richtig gelesen! KALLE WALLNERs BLIND EGO ist zurück. Nachdem der Ausnahmegitarrist mit RPWL und dem neuen Album "Crime Scene" für Furore gesorgt hat, kehrt der aus Freising stammende Herr nun solo wieder zurück und präsentiert uns auf seiner "The Hunting Party"-Tour das Beste aus seinen bisherigen, vier Album - und vielleicht noch etwas mehr?

Mit MARCO GLÜHMANN, Frontmann und Sänger der Nordköpfe von SYLVIAN hat KALLE WALLNER auch tatkräftige Unterstützung an Bord und dürfte in Kombination ein gefundenes Fressen für alle Freunde des hochklassigen, progressiven Rocks sein.

Das Prog-Rock-Highlight-Duo ist zu Gast in folgenden Städten:

20.11. - Hamburg (DE) - Logo

21.11. - Zoetermeer (NL) - Poppodium Boerdeij

22.11. - Rüsselsheim (DE) - Das Rind

23.11. - Freising (DE) - Lindenkeller

24.11. - Oberhausen (DE) - Zentrum Altenberg

Zur Einstimmung haben wir den Live-Clip von 'In Exile' für euch, aufgenommen am 04. März 2020 in Zwolle, Niederlande: