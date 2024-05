ALL FOR METAL und die himmlischen Walküren

Am 23. August 2024 erscheint via Reigning Phoenix Music (RPM) das zweite Album "Gods Of Metal (Year Of The Dragon)" von ALL FOR METAL. Heute kredenzen uns die Metalgötter mit 'Valkyries In The Sky' ein weiteres Video. Begleitet werden sie dabei von Laura Guldemond und Tim Hansen.



Valkyries In The Sky, feat. Laura Guldemond & Tim Hansen







https://www.youtube.com/watch?v=MGsKrvlPSMk

