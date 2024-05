JOE BONAMASSA: Live-Album verschiebt sich

Das ursprünglich für Mitte Mai angekündigte, neue Live-Album aus dem Hause JOE BONAMASSA erscheint nun am 21. Juni.

Dadurch haben wir allerdings noch mehr Zeit, um uns auf diese unvergleichliche Mischung aus Blues, Rock und orchestraler Majestät zu freuen, nimmt der Ausnahmegitarrist den Titel "Live At The Hollywood Bowl - With Orchestra" doch wörtlich.

Einen kleinen Vorgeschmack gibt es mit 'Twenty-Four Hour Blues'.

Quelle: Netinfect Redakteur: Marcel Rapp Tags: joe bonamassa live at the hollywood bowl orchestra netinfect