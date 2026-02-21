POWERMETAL.de präsentiert: ACCEPT live 2026
POWERMETAL.de freut sich, die kommende Jubiläumstour von ACCEPT zu präsentieren!
50 Jahre Solinger Stahlgut - das muss gefeiert werden! ACCEPT kündigt zum großen Geburtstag eine Jubiläumstour für den Herbst 2026 an.
Mit dabei sind DYNAZTY und TAILGUNNER, um dieses kraftvolle Package zu vervollständigen.
Tickets gibt es ab dem 27. Februar hier.
Anbei die Dates:
Nov. 19 - DE - Leipzig - Haus Auensee
Nov. 20 - DE - Lingen - Emsland Arena
Nov. 21 - DE - Oberhausen - Turbinenhalle
Nov. 22 - FR - Paris - L'Olympia
Nov. 24 - DE - Balingen - Volksbankmesse
Nov. 25 - FR - Lyon - Transbordeur
Nov. 27 - ES - Valencia - Auditorio
Nov. 28 - ES - Madrid - La Cubierta
Nov. 29 - FR - Toulouse - Bikini
Dec. 01 - CH - Zurich - Komplex 457
Dec. 02 - IT - Milano - Alcatraz
Dec. 04 - AT - Vienna - Gasometer
Dec. 05 - CZ - Zlin - Sports Hall Datart
Dec. 06 - HU - Budapest - Barba Negra
Dec. 08 - DE - Berlin - Uber Eats Music Hall
Dec. 09 - PL - Gliwice - Arena Gliwice
Dec. 11 - DE - Hamburg - Inselpark Arena
Dec. 12 - DE - Offenbach - Stadthalle
Dec. 13 - BE - Brussels - AB
Dec. 15 - DE - Herford - Kulturwerk
Dec. 16 - NL - Tilburg - O13
Dec. 18 - DE - Neu-Ulm - Ratiopharm Arena
Dec. 19 - DE - Geiselwind - Eventhall
Dec. 20 - DE - Munich - Zenith
