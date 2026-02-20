SONS OF BUTCHER: Neue EP im Anmarsch
20.02.2026 | 23:20
Am 27. März soll die EP "Skids" der kanadischen Spaß-Band SONS OF BUTCHER herauskommen. Die aktuelle, digitale Single ist 'Makin´ Bacon'.
https://www.youtube.com/watch?v=4lnsb7uWp4g
