MESSA kündigt Europatour an
Das italienische Doom-Metal-Aushängeschild MESSA geht auf Europatour, wie die Band via Social Media berichtet hat. Geplant sind auch einige Stationen in Deutschland.
Hier die Tourtermine:
27.10.2026 Marseille (FR) | Le Dodu
28.10.2026 Barcelona (ES) | Sala Salamandra
29.10.2026 Madrid (ES) | Copérnico
30.10.2026 Montpellier (FR) | Maison Des Choeurs
01.11.2026 Paris (FR) | Petit Bain
03.11.2026 Glasgow (GB) | Cathouse
04.11.2026 Manchester (GB) | Rebellion
05.11.2026 Nottingham (GB) | Rescue Rooms
06.11.2026 Bristol (GB), Thekla
07.11.2026 London (GB) | The Garage
09.11.2026 Tilburg (NL) | 013
10.11.2026 Antwerpen (BE) | Kavka
12.11.2026 Berlin (DE) | Frannz Club
13.11.2026 Hamburg (DE) | Logo
14.11.2026 Bochum (DE) | Rockpalast
15.11.2026 Köln (DE) | Artheater
17.11.2026 Frankfurt (DE) | Das Bett
18.11.2026 München (DE) | Backstage Club
19.11.2026 Zürich (CH) | Dynamo
21.11.2026 Trezzo SullAdda (IT) | Live Club
Tickets gibt es auf der Homepage, der Band.
