POWERGAME mit neuem Sänger

Neuigkeiten aus dem Hause der Heavy Metaller POWERGAME. Eine EP mit dem Titel "Resurrection Of The Beast" steht quasi schon in den Startlöchern, und an Songs des neuen Albums wird ebenfalls fleißig gewerkelt.

Aber lest selbst die Worte von Mastermind, Sänger und Gitarrist Mätty:

"Endlich gibt es wieder Neuigkeiten aus dem Hause POWERGAME, und noch dazu sehr gute! Ich will ehrlich zu euch sein. Keinen Drummer mehr zu haben hat an unserer Motivation genagt, und im letzten halben Jahr sind wir kaum von der Stelle gekommen. Wir waren nicht in der Lage, einen adäquaten Ersatz für Gerald zu finden und wussten nicht mehr, wie es weitergehen soll. Also haben wir uns mit Gerald zusammengesetzt und ihn wieder zurück ins Boot holen können. Wir werden unsere Arbeitsweise etwas umstellen, aber davon werdet ihr nichts merken. Wir haben also den perfekten Drummer zurückbekommen! Und damit nicht genug: wir haben ab sofort auch einen hauptamtlichen Leadsänger! Niemand geringerer als Torian-Fronter Marc „Para“ Hohlweck steht ab sofort bei uns am Mikro. Was das bedeutet? Es bedeutet, dass POWERGAME ab sofort stärker denn je sind. Wir stellen unsere EP „Resurrection Of The Beast“ mit neuen Vocals fertig und arbeiten bereits an neuen Songs für das darauffolgende Album. Und verdammt, wir haben sowas von Bock!"