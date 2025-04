POISONER gibt Debüt

Die finnischen Black/Trash Metall POISONER haben ihr Debütalbum "Nyght Metal", in Eigenregie, veröffentlicht. Nach der EP "Beasts of Eden" und zwei Singles ist es nun Zeit zu zeigen, ob ihr Konzept auf Platte funktioniert. "Nyght Metal" Trackliste:





01-Of Seraphim Lips

02-Ragnarok Khrēsmē

03-Words of Power

04-True Sight

05-Nyght Is Nigh

06-Anointed Bones

07-Here Forth Forever Exiled

08-Sororitie Maleventum





Sororitie Maleventum https://www.youtube.com/watch?v=huBz22_j4Dg

