BEFORE THE DAWN kündigt neues Album an

Nachdem die Single 'As Above, So Below' erschienen ist, haben sich die Gerüchte auf ein neues Album verdichtet. Nun hat BEFORE THE DAWN bekannt gegeben, dass es am 05.09.2025 einen neuen Langspieler, via Reaper Entertainment, geben wird. Mit "Cold Flare Eternal" kommt somit das neunte Studioalbum der Finnen. "Cold Flare Eternal" Trackliste:





01-Initium

02-Fatal Design

03-As Above, So Below

04-Mercury Blood

05-Stellar Effect

06-Flame Eternal

07-Stronghold

08-Destination

09-Shock Wave

10-Ad Infinitum





As Above, So Below (Official Music Video)



https://www.youtube.com/watch?v=QnfmmEBU_Rg

Quelle: BEFORE THE DAWN Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: before the dawn as above so below cold flare eternal