Die famose neue und vierte Platte "The Spin" von MESSA ist seit letzten Freitag veröffentlicht. Nun hat die Band mit 'Fire On The Roof' die dritte Single in einen bildgewaltigen Videoclip verwandelt, den ihr euch hier anschauen könnt.

Fire On The Roof

https://www.youtube.com/watch?v=2X561qjxAVc