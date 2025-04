PINK FLOYD at Pompeii - MCMLXXII, der legendäre Konzertfilm aus dem Jahr 1972, der unter der Regie von Adrian Maben entstand, feiert seine Rückkehr auf die Kinoleinwände! Ab dem 24. April präsentieren Trafalgar Releasing und Sony Music Vision den Live-Mitschnitt in ausgewählten Kinos und IMAX®-Sälen. Tickets sind ab dem 5. März unter www.pinkfloyd.film verfügbar. Die restaurierte Version des Films wurde anhand der originalen 35mm-Aufnahme digital geremastert und Steven Wilson zeichnete sich für den neuen Audio-Mix verantwortlich.

Passend zum Kinostart wird auch das Livealbum Pink Floyd at Pompeii - MCMLXXII neu aufgelegt. Es wird am 2. Mai 2025 bei Legacy Recordings, der Katalogabteilung von Sony Music, auf CD und in digitalen Formaten erscheinen. Außerdem wird der Longplayer erstmals überhaupt in Dolby Atmos und auf Vinyl erhältlich sein. Einen Vorgeschmack auf die restaurierte Fassung bieten die Clips zu 'Echoes' und 'One Of These Days'.

Echoes

https://www.youtube.com/watch?v=73Bpyta8vOs

One Of These Days

https://www.youtube.com/watch?v=hDoK1Hbk0SI