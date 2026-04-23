PINHEAD kündigt neues Album und neue Tourdaten an
Kommentieren
Das neue Album "Beauty In Pain" von PINHEAD erscheint am 13. November 2026 über NoCut. Zu dieser Ankündigung veröffentlicht PINHEAD die Single 'Lament Box'. Für den Song konnte PINHEAD außerdem Johnny von der Metal Band SOULBOUND gewinnen, der etwa die Hälfte der Vocals übernommen hat.
"Lament Box" knüpft erneut an den Hellraiser-Kosmos an. Die sogenannte "Lament Configuration" ist dort eine Puzzlebox ein Objekt, das eine Tür öffnen soll. Eine Schwelle zu etwas anderem, zu etwas jenseits der eigenen Grenzen. Aber jeder, der die Geschichte kennt, weiß: Was dahinter wartet, ist keine Erlösung.
Ilja John Lappin sagt über den Song:
"Mich hat beim Schreiben vor allem die Frage beschäftigt, warum wir trotzdem immer wieder nach solchen Türen suchen. Gerade in einer Welt wie unserer, in der wir objektiv mehr Freiheit, Sicherheit und Möglichkeiten haben als viele Generationen vor uns. Warme Wohnungen, volle Kühlschränke, permanente Unterhaltung, Smartphones, Bildschirme, Ablenkung in jeder Sekunde. Und trotzdem scheint es nie zu reichen. Es muss immer noch mehr sein. Intensiver, schneller, extremer. Noch ein Reiz, noch ein Kick, noch eine Form von Eskapismus, die uns für einen Moment glauben lässt, dass irgendwo dahinter vielleicht doch noch etwas wartet, das diese Leere füllt."
"Beauty In Pain" Trackliste:
01-Nausea
02-Cenobite Initiate
03-Lament Box (with SOULBOUND)
04-Hell On Fire
05-Communion
06-Beauty In Pain
07-Sanctum
08-Pain Engine
09-Endure
10-Vanitas.exe
11-The Last Room
12-The End Of You
PINHEAD & SOULBOUND - Lament Box
https://www.youtube.com/watch?v=HsQhcvRMUmw
Auf der "sYn-Tour" ist PINHEAD als Support für SOULBOUND unterwegs, hier die restlichen Termine:
24.04.2026 Bremen Tower
25.04.2026 Wuppertal LCB
30.04.2026 Saarbrücken Garage
01.05.2026 CH-Münchenstein Rockfact
02.05.2026 Frankfurt Das Bett
Mit der "Beauty In Pain Tour 2026" bringt PINHEAD das neue Material erstmals auf die Bühne:
13.11.2026 Stuttgart Club Zentral
14.11.2026 Wuppertal LCB
20.11.2026 Berlin Mikropol
26.11.2026 Hamburg Hebebühne
27.11.2026 Leipzig Hellraiser
28.11.2026 Hannover SubKultur
04.12.2026 Köln Helios37
05.12.2026 Frankfurt - Nachtleben
- Quelle:
- Maren, Loud as Hell Agency / NoCut
- Redakteur:
- Hannelore Hämmer
- Tags:
- pinhead beauty in pain lament box johnny soulbound tour 2026
0 Kommentare